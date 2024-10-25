Мужчина пойдет под суд за стрельбу по посетителям кафе

В Республике Мордовия предстанет перед судом 30-летний россиянин, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 6 августа, в городе Рузаевка мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил в лицо одного из посетителей заведения, использовав для драки незначительный повод. После этого достал травматический пистолет и выстрелил под ноги потерпевшего. Когда люди принялись разбегаться, он выбежал на улицу и выстрелил в спину одного из убегавших. Когда на место прибыли силовики, мужчина не захотел успокаиваться и принялся оскорблять полицейских.

После этого, помимо хулиганства, у него появилась еще одна статья об оскорблении представителя власти.

13 октября в Казани посетитель караоке открыл стрельбу после отказа диджея поставить песню.