Пропавшего жениха из Дагестана нашли раненым

Пропавший 26-летний жених из Дагестана был обнаружен раненым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации источника, пропавший мужчина по имени Ислам самостоятельно вышел на связь со знакомым и назвал свое местонахождение. Как оказалось, пропавший был в тяжелом состоянии — он был ранен и даже не смог объяснить, что с ним произошло. После этого его доставили в хирургическое отделение.

В Дагестане жених исчез накануне собственной свадьбы

Напомним, что ранее Ислам без вести пропал за сутки до собственной свадьбы. Во время поисков молодого человека выяснилось, что его автомобиль попал на камеры фотофиксации в разных районах Дагестана.