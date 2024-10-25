В Балакове задержали подозреваемых в похищении и убийстве женщины

В Саратовской области двух жителей города Балаково 19 и 20 лет задержали по подозрению в похищении и убийстве Натальи Алешниковой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В городе Балаково были задержаны местные жители 19 и 20 лет, подозреваемые в похищении и убийстве 47-летней жительницы города Балаково (п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ, пп. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председателю Следственного комитета России был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее следователи проверяли их причастность к преступлению.

В управлении добавили, что в ближайшее время с фигурантами проведут несколько седственных действий, в том числе проверку показаний на месте. Планируется предъявление им обвинения. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении молодых людей меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам также назначат комплексные психолого-психиатрические экспертизы.

"Следственным путем проверяются различные версии произошедшего, в том числе показания одного из задержанных о совершении преступления в целях завладения автомобилем", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 23 сентября на бульваре Роз в Балакове двое неизвестных мужчин насильно усадили женщину в принадлежащий ей автомобиль, а затем на нем скрылись. Спустя три дня тело женщины с телесными повреждениями было найдено в яме в лесополосе, рядом находился ее автомобиль. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.