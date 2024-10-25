Гуф выбил камеру из рук журналиста после вопроса о наркотиках

Telegram-канал Mash пишет, что после освобождения из зала суда рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) выбил камеру из рук журналиста, который спросил его о наркотиках. После этого исполнителя остановили и успокоили. Затем он вышел из здания суда, сел в машину со своей сестрой и уехал домой.

Ранее Гуфу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь музыканту запрещено покидать без разрешения следователя место жительства, использовать мобильную связь и интернет и иные способы коммуникации, а также общаться со свидетелями и иными участниками дела.

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже группой лиц в отношении рэпера, который стал одним из участников громкой потасовки в подмосковной Апрелевке. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих подозреваемых, им грозит до семи лет лишения свободы.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что исполнитель решил пройти лечение в реабилитационном центре после скандального дебоша. По сообщениям ресурса, есть предположения, что музыкант принял это решение, чтобы избежать возможного ареста после инцидента в бане.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.