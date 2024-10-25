Мужчину оштрафовали за тайную съемку женщины в душе

Тюменец получил штраф за то, что снимал знакомую в душе на скрытую камеру. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В июне 2022 года 63-летний Владимир С., заместитель генерального директора одной из тюменских компаний, решил тайно снять гостью в интимной обстановке. Используя свои инженерные навыки, он создал устройство для скрытой видеозаписи. Для этого мужчина установил в ванной комнате камеру Sony со встроенным микрофоном, замаскировав ее под светильник, подвел дополнительное питание от сети и начал съемку.

Через некоторое время женщина обо всем узнала и обратилась в полицию. Владимира обвинили в незаконном использовании специальных технических средств для сбора личной информации. Калининский районный суд Тюмени оштрафовал его на 60 тыс. рублей и оставил в материалах дела диск с видеозаписью обнаженной жертвы в душе.