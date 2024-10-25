Три организатора беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся в розыске

В суды Краснодарского и Ставропольского краев поступило 28 дел в отношении 134 жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ. ТАСС

По данным следствия, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта. Газета.Ru

«Трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске», — заявили в ведомстве. RT на русском