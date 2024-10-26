В ДНР женщину задержали за попытку подрыва сотрудника ГУФСИН

Спецслужбы ДНР задержали жительницу Волновахи ДНР за попытку подрыва сотрудника ГУФСИН. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

"Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана гражданка России, пытавшаяся совершить террористический акт путем приведения в действие самодельного взрывного устройства с целью убийства одного из руководителей ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

В спецслужбах уточнили, что жительница Волновахи по заданию СБУ на протяжении шести месяцев следила за сотрудником правоохранительных органов, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась осуществить его дистанционный подрыв при помощи радиосвязи.