Следствие просит суд арестовать рэпера Гуфа по делу о грабеже

Следствие просит суд арестовать рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, по делу о грабеже группой лиц.

«В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и ещё одного фигуранта уголовного дела», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении музыканта возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённом группой лиц с применением насилия.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф извинился перед подмосковной полицией за хулиганство.