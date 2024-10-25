В Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II

В Российском военно-историческом архиве заменили на фальшивку указ Петра II. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Wikipedia

Отмечается, что подмену заметила заместитель директора архива Василиса Денисова. В какой-то момент она обнаружила, что старинный «Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова. 9 сентября 1727 г.» на самом деле является подделкой. При каких обстоятельствах была совершена подмена, пока остается неизвестным. В данный момент виновников ищет полиция.

Ранее стало известно, что картины Пугачевой и Галкина (признан в России иноагентом) оказались подделками.