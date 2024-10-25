Двое пострадавших при резне в гипермаркете в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии. Lenta.ru

«Мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации», — рассказал председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Кроме того, в реанимации находятся две женщины: одна после операции в состоянии средней степени тяжести, другая — с диагностическими целями для уточнения характера повреждения. RT на русском

В свою очередь, директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский сообщил, что в тяжелом состоянии также находится пострадавшая, которая поступила в медучреждение с проникающим ранением грудной клетки. «[Зафиксировано] повреждение легкого, и развился гемоторакс, то есть это некоторое количество крови вытекло в грудной полости. Сейчас она находится в шоковой операционной», — сказал врач. ТАСС