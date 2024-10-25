Начальника ГАИ Центрального района Петербурга задержали за дачу взятки

В Петербурге одного из районных начальников ГАИ задержали за взятку сотруднику ФСБ. News.ru

По предварительной информации, задержание произошло в рабочем кабинете начальника ГАИ по Центральному району на улице Маяковского. Подполковник передал своему знакомому, который работает в службе «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти, сумму в 500 тысяч рублей. Эти деньги, как предполагается, были предложены в качестве взятки за содействие в трудоустройстве знакомой полицейского. runews24.ru

Сообщается, что знакомая подполковника ГАИ приехала в Петербург из Донецка и попыталась оформиться на службу в ГУ МВД в должности следователя, но не прошла проверку в ФСБ. После этого полицейский обратился в контролирующую службу с предложением, и там оформили встречу как оперативный эксперимент. Газета.Ru