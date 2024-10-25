Пьяный сыктывкарец пытался изнасиловать женщину-водителя и ограбил ее

В Коми вынесли приговор мужчине, который пытался надругаться над женщиной-водителем, а после неудачи ограбил ее автомобиль. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в июне 2024 года, когда 36-летний сыктывкарец направился в Киров на автомобиле под управлением 34-летней женщины - он нашел ее через сервис поиска попутчиков. По пути он убедил ее остановить машину в Сыктывдинском районе и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее изнасиловать, применяя насилие и угрожая физическим устранением. Однако водительнице удалось отбиться и убежать.

После этого злоумышленник сам сел за руль и поехал, однако машина застряла в кювете. Покидая салон, он захватил с собой телефон и смарт-часы водительницы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел материалы и приговорил россиянина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с компенсацией морального вреда потерпевшей в размере 500 тысяч рублей.