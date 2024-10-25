В Коркине отпустили задержанных во время беспорядков
Все задержанные накануне во время беспорядков в Коркине Челябинской области, где произошли общественные волнения после убийства женщины-таксиста, отпущены.
Об этом сообщил журналистам по итогам личного приема граждан начальник главного управления МВД по региону Сергей Космачев.
"Все, кто был вчера задержан, отпущены", - сказал он.
Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, были задержаны более 40 участников беспорядков.
"Подсчетом ущерба региональные органы власти не занимались. В настоящий момент проводятся соответствующие мероприятия правоохранительными органами. Какое-то время необходимо, чтобы ущерб был установлен", - сказал заместитель губернатора региона Алексей Фартыгин.