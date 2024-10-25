Директор НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Вадим Мануковский заявил, что злоумышленник, который напал на людей с ножом в магазине Петербурга, находится в остром психозе. Об этом сообщает Telegram-канал городского комитета по здравоохранению.

В данный момент мужчина находится под наблюдением врачей. По словам Мануковского, сейчас злоумышленник пребывает в состоянии острого психоза. Кроме того, у него также диагностированы колото-резанные ранения кистей рук и ушиб легкой степени. Согласно первоначальным результатам анализа, алкоголя в его крови не обнаружено, остальные результаты станут известны позднее.

«К нам в институт поступило три человека. Один из них — нападавший, собственно, и два пациента, мужчина и женщина, они ранены. У нападавшего имеются колото-резаные ранения кистей, он находится в остром психозе, сейчас диагноз такой основной», — рассказал Мануковский.

Мужчина с ножом напал на людей в магазине в Санкт-Петербурге

Помимо этого, председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец добавил, что трое пострадавших при нападении находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое — он уже был прооперирован.

«Что касается состояния пациентов в 26-й больнице, мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации. Будем надеяться на благоприятный исход. Что касается двух женщин, одна женщина прооперирована, переведена в отделение реанимации, состояние стабильное средней степени тяжести. Одна женщина еще находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения. Состояние тоже средней степени тяжести», — рассказал он.

Ранее мужчина с ножом напал на людей в магазине в Санкт-Петербурге.