Названа сумма ущерба по делу замглавы Минэнерго

Сумма ущерба по делу замглавы Минэнерго РФ Сергея Мочальникова, которое связано с хищением средств при ликвидации убыточных шахт, превышает 170 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обвиняемым вменяют в вину хищение средств, выделенных на рекультивацию убыточных шахт по двум контрактам. Сумма ущерба, по версии следствия, превышает 170 млн рублей. В деле могут появиться новые эпизоды, поэтому указанная сумма может увеличиться", - сказал собеседник агентства.

По делу проходят замглавы Минэнерго Сергей Мочальников, бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, Роберт Шагинян, гендиректор государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ "ГУРШ") Андрей Моисеенков, Сергей Игнатов, собственник компании "Шахтастрой" Олег Фокин, директор и учредитель компании "Еврострой" Дживан Барбарян, заместитель гендиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталья Конева, руководитель его кузбасского филиала Асельдир Раджабов. Большинство обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а Мочальников - еще и в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или выполнена с ненадлежащим качеством. При этом подозреваемые в мошенничестве предоставляли в Минэнерго РФ документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.