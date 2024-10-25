Суд арестовал еще одного фигуранта дела замглавы Минэнерго

Руководитель кузбасского филиала федерального учреждения по реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт (ФГБУ «ГУРШ») Асельдир Раджабов арестован решением Никулинского суда Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сторона защиты настаивала на домашнем аресте по состоянию здоровья, но ее доводы были отклонены, так как имеющиеся у Раджабова заболевания не входят в перечень препятствующих нахождению в СИЗО.

Раджабов — один из фигурантов дела о мошенничестве, по которому проходят действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. В пятницу суд отправил первого под домашний арест, второго — под стражу. Кроме того, была арестована замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталья Конева.

Экс-замглавы Минэнерго Яновского арестовали по делу о мошенничестве

Следователи полагают, что при ликвидации угольных шахт в Кузбассе пропали бюджетные деньги — 76 млн рублей.