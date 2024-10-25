Учительницу из Тулы заподозрили в краже учебников на 800 тысяч рублей

В Туле учительницу заподозрили в краже школьных учебников общей стоимостью более 838 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале тульской полиции. По информации Mash, речь идет об учительнице английского языка.

По данным полиции, 47-летняя учительница написала заявление на увольнение и после этого решила украсть учебники из школьной библиотеки. В июле-августе 2024 года педагог выносила оттуда книги, используя свое служебное положение.

Позже она начала продавать учебники через сайты бесплатных объявлений. Против учительницы возбудили дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В качестве меры пресечения педагогу назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Материалы ее дела передали в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.

Ранее учительница из Самарской области стала фигуранткой уголовного дела о краже двух колец с бриллиантами в аэропорту Владивостока. Владелица колец - пассажирка из Москвы - забыла свои украшения на раковине в туалете. Их увидела другая пассажирка - 30-летняя учительница истории. Она забрала украшения и никому о них не сообщила.

Когда женщину задержали, она во всем призналась и вернула кольца. Ей предъявили обвинение в краже.