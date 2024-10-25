В Астрахани мужчина с ребенком на руках жестоко забил ногами жену на улице

Мужчина в камуфляжной форме и с ребенком на руках жестоко избил свою жену в Астрахани.

Очевидцы в Астрахани запечатлели на видео конфликт между мужем и женой, который привел к жестокому избиению женщины.

На опубликованном в соцсетях видео, можно заметить, как мужчина в камуфляжной форме толкнул женщину на землю после того, как та пнула его машину. Далее он начал бить ее ногами по голове . Во время избиения астраханец держал на руках маленького ребенка, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранительные органы задержали мужчину. Он сообщил, что между супругами произошел "бытовой конфликт". Также мужчина отметил, что надел камуфляжную форму для рыбалки с товарищем, которому врал о своей службе на СВО.

Задержанный передан в следственные органы. В своих деяниях он раскаивается и приносит извинения, сообщает полиция Астрахани.