Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Новой Москве

Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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— В Красной Пахре на Заводской улице происходит загорание деревянной продукции и лакокрасочных изделий, — уточнили в МЧС.

Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших пока не поступало.

25 октября пожар произошел в пристройке к многоэтажному жилому дому на улице Дубравка, 40, в Москве. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее медицинское оборудование загорелось в отделении женской консультации на первом этаже больницы № 23 в Москве. Из здания эвакуировали почти 800 человек. Пожар удалось оперативно потушить. В результате происшествия никто не пострадал.