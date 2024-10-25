В Рязанской области ФСБ задержала сотрудников службы судебных приставов

В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону Сергея Новикова и главу отдела организации розыска, реализации имущества должников Романа Зеленского. Об этом пишет ТАСС.

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Мужчины проходят подозреваемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд арестовал их до 21 декабря.

По данным Telegram-канала «Рязинформбюро», Новиков и Зеленский занижали оценочную стоимость транспорта, арестованного в порядке исполнительных производств. После этого они продавали имущество по рыночной стоимости, а разницу присваивали.

Ранее Кировский суд Уфы арестовал главу отдела ФССП Елену Христель по уголовному делу о коррупции.