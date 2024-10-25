Генерал МВД отстранил главного полицейского Коркино на встрече с жителями

Генерал МВД по Челябинской области Сергей Космачев отстранил начальника отдела МВД России «Коркинский» во время встречи с местными жителями.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказал журналист с места событий.

— По моему распоряжению сегодня начальник ОМВД по Коркино будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Также будет назначена проверка, — передает слова Космачева корреспондент Ura.ru.

В четверг, 24 октября, жители города Коркино устроили погромы возле дома цыганской диаспоры. Причиной тому стало убийство женщины-таксиста, в котором заподозрили двоих братьев-цыган. В ходе беспорядков двое участников получили огнестрельные ранения. Более 150 местных жителей вышли на улицы из-за убийства женщины в Коркине (Челябинская область). Власти призвали граждан не поддаваться провокационным действиям. Подробности инцидента, что грозит участникам погромов — в материале «Вечерней Москвы».