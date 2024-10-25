В Петербурге ужесточили приговор фотомодели за убийство мужа

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел приговор фотомодели Лилии Судаковой по делу об убийстве мужа в ноябре 2020 года, ужесточив квалификацию и изменив наказание с условного на реальное лишение свободы сроком в семь лет.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Апелляционная инстанция приговор Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга изменила, квалифицировала действия Судаковой по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), назначила наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с Судаковой взыскан моральный вред в 2 млн рублей. Судакова взята под стражу в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 29 ноября 2020 года Судакова на кухне съемной квартиры в доме №16 по Гагаринской улице в Петербурге в ходе конфликта с мужем умышленно ударила его ножом в грудь на почве ревности, тяжело ранив, отчего потерпевший вскоре умер в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

О задержании и заключении Судаковой под стражу стало известно 1 декабря 2020 года. Изначально ей вменили в вину умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), однако позже изменили статью на более тяжкую - об убийстве. При вынесении приговора в мае 2024 года суд снова переквалифицировал обвинение на ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначил фигурантке наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Тогда с фотомодели взыскали расходы на погребение погибшего (63 400 рублей) и моральный вред в размере 1 млн рублей.

Подсудимая вину в убийстве не признала, подтвердив только нанесение удара. Ее адвокат настаивал на версии о самообороне.