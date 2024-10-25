В Росгвардии раскрыли подробности кровавой резни в петербургском «Окее»

Одним из пострадавших в результате нападения на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге оказался охранник, он лежал на улице, истекая кровью, сообщил представитель Росгвардии Северо-Западного округа. Он отметил, что оказал мужчине первую помощь. News.ru

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что четверо госпитализированы в тяжелом состоянии и один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. RT на русском

Ранее сообщалось, что у мужчины, который напал на покупателей и сотрудников гипермаркета «О’кей» в Петербурге, было с собой два кухонных ножа. Lenta.ru