Во время поножовщины в петербургском «Окей» пострадали шесть человек

В Петербурге в результате нападения с ножом в гипермаркете «Окей» на проспекте Космонавтов госпитализировали шесть человек, в том числе виновника. Об этом сообщили в городском комздраве.

Известно, что помимо нападавшего пострадали пять человек. Четверо из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

«Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавших находится под контролем комздрава», — сообщили в комитете.

Инцидент произошел в магазине «Окей». По данным источников, россиянин напал на людей, после чего супермаркет закрыли, на месте работает полиция.

Как сообщает Telegram-канал 112, по одной из версий, подозреваемый был под воздействием наркотиков. На данный момент правоохранители проверяют эту версию. Известно, что подозреваемый ранил людей двумя кухонными ножами.