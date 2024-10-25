СК установил организатора хищения имущества Минобороны РФ

Следователи возбудили уголовное против индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, подозреваемого в организации хищения недвижимости у Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

СК продолжает расследование уголовного дела против экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина и Евгения Потапова. Дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

На прошлой неделе суд арестовал Грачева, Асташкина и Потапова. Им вменяют организацию подложных торгов и похищение имущественного комплекса из 15 объектов недвижимости в Балашихе. Общая стоимость комплекса оценивается более чем в 244 миллиона рублей.

В СК заявили, что в ходе предварительного следствия была установлена причастность Овчинникова к этому делу. По версии следствия, он фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом. Предпринимателя объявили в розыск.