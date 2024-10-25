Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на людей в Петербурге

Мужчина, напавший на посетителей петербуржского магазина, оказался 44-летним жителем Московского района города, сообщает «Фонтанка». По предварительной информации, он «знаком специалистам психоневрологического диспансера».

Telegram-канал SHOT утверждает, что мужчина состоял в чатах помощи украинцам, профессионально занимался фехтованием и работал в спортивной детско-юношеской школе. По информации канала, мужчина живет в семи минутах ходьбы от магазина, в котором он напал на людей.

Днем 25 октября мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета, расположенного на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что он вел себя неадекватно, бросался бутылками, а затем схватил с витрины нож и ранил нескольких покупателей.

По данным «Фонтанки», пострадали шестеро человек, двое из них отказались от госпитализации. Нападавшего задержали.