Жители сибирского города повадились воровать белок в парках

Жители Новосибирска стали воровать белок из городских парков, пишет KP.RU со ссылкой на Дирекцию городских парков.

Люди приманивают животных, после чего забирают их.

"Сегодня в Центральном парке произошел ужасный инцидент! На камеры видеонаблюдения попал момент, как посетитель парка приманил и посадил белку себе в сумку", — сообщили в дирекции.

По данным издания, местного жителя просят вернуть животное, а посетителей парка — помочь в поисках белки. Также в случае чего-то подозрительного следует передать информацию в администрацию или охрану парка.

В Минсельхозе Московской области ранее сообщили, что белки, ежи, утки и другие животные и птицы, обитающие в лесах, могут переносить заболевания. Там отметили, что зверьков и пернатых не рекомендуется кормить с рук, поскольку они могут укусить и таким способом передать опасный недуг. Кроме того, опасность таят ежи — в их иголках могут находиться клещи, предостерегли в ведомстве.

До этого сотрудники парка «Малинки» в Ростовской области спасли бельчонка, которому было не больше недели. Детеныша домой к местным жителям принес кот. Люди хотели самостоятельно выкормить бельчонка, но из-за недостатка знаний и времени решили обратиться к специалистам, сообщила сотрудница парка.