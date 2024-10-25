Замглавы Минэнерго отправили под домашний арест

Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников помещён под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест в отношении Мочальникова на срок до 24 декабря 2024 года», — объявила судья Никулинского суда Москвы.

Ранее стало известно о задержании в Москве замминистра энергетики России.

Кроме того, в рамках дела о мошенничестве задержан бывший заместитель главы Минэнерго Анатолий Яновский.