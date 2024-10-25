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Замруководителя рязанского управления ФССП арестовали по подозрению в мошенничестве

Заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Рязанской области Сергея Новикова, а также начальника отдела организации розыска, реализации имущества должников Романа Зеленского задержали по подозрению в мошенничестве, суд арестовал их на два месяца.

Арестован замруководителя рязанского управления ФССП
© РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следователя Советский районный суд города заключил подозреваемых под стражу", - сообщили в правоохранительных органах.

Новикова и Зеленского задержали сотрудники регионального УФСБ. Советский районный суд Рязани отправил подозреваемых под стражу на два месяца.

"Избрать Новикову С. А. меру пресечения в виде заключения под стражу <...> по 21 декабря 2024 года включительно. Избрать в отношении подозреваемого Зеленского Р. С. меру пресечения в виде заключения под стражу <...> по 21 декабря 2024 года включительно", - пояснили в суде.

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