Днем в пятницу, 25 октября мужчина с ножом напал на посетителей

гипермаркета, расположенного на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Как рассказали очевидцы, нападение совершил мужчина. Он бросался бутылками, а затем схватил с витрины нож и ранил нескольких покупателей. Пострадали три человека - две покупательницы и охранник.

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«Бинт надо! Аптечку несите, кто-нибудь», - кричат люди на видео.

Портал 78.ru сообщает о шестерых пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. По данным портала, нападение было совершено в колбасном отделе магазина.

По данным Telegram-канала Shot, нападавший уже задержан. Его имя и мотивы пока неизвестны.