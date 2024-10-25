ФСБ обвинила создателей российского планшета в похищении миллиардов рублей

ФСБ обвинила компанию «Пластик Лоджик», созданную «Роснано», в хищении 13 миллиардов рублей. По данным правоохранителей, преступление произошло в ходе разработки российского планшета. Ura.Ru

В рамках расследования дела сотрудники ФСБ совместно с со следственным департаментом МВД РФ установили причастность к хищению денежных средств бывшего генерального директора ООО «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. В ведомстве напомнили, что «Пластик Лоджик» была учреждена АО «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Москва24

Бывший гендиректор «Пластик Лоджик» несколько лет скрывался за рубежом. Его задержали в августе при въезде в Россию и отправили под стражу. Он не признает свою вину. Lenta.ru