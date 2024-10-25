В Канаде сотрудница магазина нашла работавшую с ней дочь в печи

В Канаде 19-летнюю сотрудницу обнаружили в печи супермаркета Walmart. Об этом сообщает People.

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Инцидент произошел в городе Галифакс. Обгоревшую девушку обнаружили в «большой печи для выпечки, принадлежащей хлебопекарному отделу магазина». После обнаружения спасти пострадавшую не удалось.

По какой причине сотрудница-иностранка оказалась внутри устройства, неизвестно. Информация о том, произошло ли это в рабочее время, не сообщается. По словам представителей полиции, им предстоит сложное расследование, которое займет длительное время.

После обнаружения девушки, магазин на время закрыли.

По данным CBC, девушку нашла ее мать. Дополнительную информацию в полиции предоставлять отказались, так как на данный момент расследование продолжается.

В комментарии для журналистов глава местного общества сикхов подтвердил, что девушка была членом их общины. По его словам, подобные случаи, когда молодые люди, которые приезжают в город «с надеждами и мечтами», страдают в подобных инцидентах.