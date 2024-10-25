Экс-замглавы округа Курска осудили за взятки от уличных торговцев

Ленинский районный суд Курска приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Центрального округа города Олега Касаткина по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что Касаткин регулярно получал деньги и продукты за непривлечение к административной ответственности за несанкционированную торговлю на улицах. Мужчине запретили на пять лет занимать должности в органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Архангельске суд арестовал начальника СИЗО за крупную взятку.