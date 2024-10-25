Водителю автобуса, упавшего в Мойку с пассажирами, вынесли приговор

Водителя автобуса, упавшего в Мойку с пассажирами, приговорили к шести годам колонии. RT на русском

Помимо этого, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом 2,5 года. Газета.Ru

Фигурант находится под стражей с 12 мая. Как установило следствие, 10 мая Курбонов, управляя с превышением допустимой скорости технически исправным пассажирским автобусом, наехал на бордюрный камень. После этого он выехал на левый по ходу своего движения тротуар, наехал на металлическое ограждение и на проезжей части Поцелуева моста столкнулся с остановившимися автомобилями. При возникновении опасности Курбонов неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическую ограду моста, допустил падение автобуса в реку. В результате ДТП погибли семь человек, еще один получил тяжелые травмы. ТАСС