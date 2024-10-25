ФСБ обвинила создателей российского планшета в похищении миллиардов рублей

Более 13 млрд рублей было похищено в компании, занимавшейся созданием российского планшета, средства были выведены под иностранные юрисдикции.
Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"ФСБ в ходе сопровождения расследуемого следственным департаментом МВД России уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО "Пластик лоджик" Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей", - отметили в ЦОС.
В ФСБ напомнили, что компания "Пластик лоджик" была учреждена АО "Роснано" в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения".
"Несмотря на отсутствие у ООО "Пластик лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 гг. на счета организации предыдущим топ-менеджментом Роснано переведено более 13 млрд рублей, полученных из бюджета Российской Федерации. По версии следствия, ООО "Пластик лоджик" под руководством Галкина Б. Ю. инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции", - добавили в ФСБ.