ФСБ обвинила создателей российского планшета в похищении миллиардов рублей

Более 13 млрд рублей было похищено в компании, занимавшейся созданием российского планшета, средства были выведены под иностранные юрисдикции.

Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ в ходе сопровождения расследуемого следственным департаментом МВД России уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО "Пластик лоджик" Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей", - отметили в ЦОС.

В ФСБ напомнили, что компания "Пластик лоджик" была учреждена АО "Роснано" в 2010 году для реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения".