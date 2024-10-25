В Саратовской области раскрыли резонансное убийство предпринимательницы

В Саратовской области правоохранительные органы сообщили о раскрытии резонансного похищения и убийства местной предпринимательницы. Как заявили в областном управлении СК, двое граждан проверяются «на причастность к похищению и убийству 47-летней женщины в городе Балаково». Российская газета

«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления СК России по Саратовской области при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска органов МВД на территории города Балаково установлены лица, которые проверяются следователем СК на причастность к похищению и убийству 47-летней женщины в городе Балаково», — сообщили в Следкоме. News.ru

В ночь на 25 сентября в лесополосе в жилом районе города Балаково был найден труп женщины с ранениями в области шеи. За двое суток до этого жертву, Наталью Алешникову, похитили со двора ее дома на её автомобиле. RT на русском