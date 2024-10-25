Депутат арестован по подозрению в использовании рабского труда

Члена Совета народных депутатов Собинского района Владимирской области арестовали по подозрению в использовании рабского труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что в преступную группу входили еще три человека. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда).

«Все члены преступной группы задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября СМИ сообщили о спасении из трудового рабства 18 человек, которые работали на цыганской ферме под Ростовом-на-Дону. Обнаружить людей удалось после того, как пленители забыли забрать у новоприбывшего телефон — через него один из мужчин связался с родными и попросил помощи. Возбуждено уголовное дело по ст. 127.2 УК РФ.