В России выдвинули обвинения бывшим руководителям украинских разведок

Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшим начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василию Бурбе и первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Игорю Разинкову. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам совещания в Луганске.

Украинских разведчикам вменяется участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, в результате чего погибли и были ранены почти 200 местных жителей, разрушено 120 домов.

СК принимает меры к их розыску и аресту. Бурба занимал свой пост в ГУР с 2016 по 2020 год, Разинкин — с 2014 по 2016 год.

2 октября сообщалось, что СК России завершил расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВС Украины полковника Александра Келембета (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он объявлен в розыск.