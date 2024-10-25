Появилась новая версия гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна

Бывшего вокалиста One Direction Лиама Пейна могли убить люди рэпера Шона Комбса, также известного как Diddy. Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция Аргентины рассматривает эту версию после допроса человека, имя которого оставили анонимным в рамках расследования.

По словам свидетеля, перед смертью Пейн хотел дать интервью о педофилии в Голливуде и указать на тех, кто помогал Комбсу устраивать вечеринки, на которых, предположительно, были дети. После вскрытия в организме музыканта нашли смесь наркотиков — правоохранители предполагают, что это был так называемый pink cocaine. Музыканта могли накачать им и убить, чтобы он не рассказал правду о вечеринках Diddy.

Местные СМИ сообщают, что незадолго до смерти с экс-вокалистом британской группы были несколько человек. По предварительной информации, из-за этого в номере Пейна была побита посуда, разбит телевизор и ноутбук. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Канал отмечает, что сейчас в Сети пишут, что это могло быть предупреждение другим знаменитостям, которые хотят рассказать о жизни рэпера.

Напомним, что Комбса обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предположительно, преступления совершены в период между 2000 и 2022 годах на скандально известных вечеринках рэпера, которые посещали различные знаменитости. Обвинения выдвинули уже более 120 человек, а возраст жертв начинается от 9 лет и заканчивается 38 годами.

Пейн погиб 16 октября, упав с балкона третьего этажа в элитном туристическом районе Палермо в Буэнос-Айресе. СМИ сообщали, что перед трагедией певец пережил «нервный срыв» после употребления наркотических веществ.