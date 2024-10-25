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Депутата во Владимирской области арестовали по подозрению в использовании рабского труда

Депутат Совета народных депутатов Собинского района Владимирской области подозревается в использовании рабского труда.

Депутат арестован по подозрению в использовании рабского труда
© globallookpress.com

В его преступную группу входили еще три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"На основании переданных результатов ОРД СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного депутата и членов его преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. Все члены преступной группы задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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