Суд вынес приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику из Грузии

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

28-летний гражданин Грузии Гиорги Киноиани признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По данным Генпрокуратуры РФ, с марта по апрель 2022 года Киноиани прибыл на Украину и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией), где прошел военную подготовку. Мужчине предоставили огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.

Размер полученного грузином вознаграждения за участие в боевых действиях на стороне ВСУ превысил 155 тысяч рублей.

21 октября Следственный комитет России сообщал, что российский суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, наемницу, воюющую в составе украинской армии. Она воевала против российских солдат на позиции снайпера.