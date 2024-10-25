В Стамбуле задержали сторонников РПК по подозрению в подготовке акций насилия

Полиция Стамбула задержала 35 сторонников запрещенной «Рабочей партии Курдистана» (РПК) по подозрению в подготовке уличных акций насилия. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

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Журналисты пояснили, что на акциях собирались применять в том числе зажигательные смеси. Задержания провели в рамках расследования стамбульской прокуратурой дела против 44 сторонников РПК.

Накануне МВД раскрыло имя мужчины и женщины, которые участвовали в нападении в Анкере и были ликвидирован. Ими оказались члены РПК Али Орек по кличке Rojger и Мине Севджин Алчичек.

Нападение террористов на предприятие в столице Турции произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников.

Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.