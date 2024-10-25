Беременная россиянка ради вечеринки спускалась из квартиры по простыням, но совалась

Беременная жительница Сыктывкара попала в больницу после попытки выбраться из дома по простыням. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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Россиянка проживала с молодым человеком и находилась на шестом месяце беременности. В день инцидента она планировала отправиться с подругами в бар. Будущий отец знал, что на встрече девушки будут пить алкоголь, поэтому запретил 21-летней беременной идти, он запер возлюбленную в квартире.

Девушка решила все же отправиться на встречу, поэтому вечером она связала простыни и попыталась спуститься с пятого этажа по такому «канату». В какой-то момент россиянка не смогла удержаться и сорвалась.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, переломы таза и бедра. По предварительной информации, ребенок выжил. На данный момент пациентка находится под наблюдением врачей.