Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням за пивом

Беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре. Она хотела пойти пить пиво, но парень не пускал, потому что она в положении. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Shot.

© Вечерняя Москва

21-летняя девушка была на шестом месяце беременности, но хотела пойти в бар с подругами. Однако ее парень не отпустил, так как знал, что на вечеринке будет много алкоголя. Он запер девушку в комнате, но беременная начала связывать простыни между собой и около десяти часов вечера начала по ним спускаться с пятого этажа. Она не смогла удержаться руками и упала.

Беременная выжила, но получила множество травм: закрытая черепно-мозговая, переломы таза и бедра. Ребенок, предварительно, здоров. Сейчас она в больнице на обследовании врачей, передает Telegram-канал.

В понедельник, 14 октября, турецкое издание Hürriyet сообщило, что россиянка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями и оставила там ребенка. Девушку задержали. Силовики возбудили уголовное дело.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что здоровью ребенка ничего не угрожает. По словам дипломатов, девушка и новорожденный находятся в больнице. «Вечерняя Москва» собрала главные новости по истории в отдельный материал.