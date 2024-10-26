Двое жителей Саратова сожгли пять автомобилей

В Саратове полицейские задержали 33-летнего рецидивиста и его 25-летнего друга, которых подозревают в поджоге машин. Об этом сегодня сообщает "МВД Медиа".

По данным следствия, 14 октября двое приятелей приехали на электросамокатах во двор жилого дома по улице Мичурина, достали из тайника пятилитровую канистру с бензином и подожгли припаркованный автомобиль. После этого подельники с места преступления скрылись.

Огонь охватил пять иномарок — Volkswagen, Renault, Hyundai и два BMW. Мужчин удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Для чего приятели устроили пожар, в полиции не уточнили. По данным портала "СарИнформ", молодые люди могли решиться на преступление из-за того, что у них случился конфликт с хозяином одного из автомобилей. Эта версия сейчас одна из приоритетных.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города. В отделении полиции она призналась, что также сожгла еще три автомобиля. Выяснилось, что подозреваемая действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.