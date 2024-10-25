«Осторожно, новости»: цыгане спешно покидают Коркино на фоне погромов

Представители цыганской диаспоры спешно покидают город Коркино в Челябинской области на фоне массовых протестов, которые начались после убийства 40-летней таксистки. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Жители соседнего города Еманжелинска отмечают приток цыган, которые таким образом пытаются спастись от погромов в Коркине. Уточняется, что они приезжают семьями с большим количеством детей.

— При этом в местных чатах много сообщений с призывами не допустить притока представителей диаспоры и «поддержать соседей», — говорится в публикации.

Двух человек доставили в больницу с огнестрельным ранением после стрельбы около дома цыганской диаспоры в Коркине Челябинской области, где прошел сход местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Коркине, где после убийства местной жительницы толпа штурмовала дом предполагаемых злоумышленников, силовики задержали не менее 30 человек. Среди задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской диаспоры.

Штурм дома цыганской диаспоры начался после новости об убийстве местной жительницы — таксистки, в котором подозревают подростков 17 и 19 лет. Женщина была найдена мертвой 23 октября. По данным следствия, ее зарезал молодой человек, которого она подвозила на своей машине. По мнению экс-мужа погибшей, причиной конфликта мог стать отказ женщины выполнить заказ из-за неуважительного поведения пассажиров.

В то же время местные власти сообщили, что ситуация в Коркине находится под контролем. Скопления людей зафиксированы не были, на улицах дежурят сотрудники правоохранительных органов.