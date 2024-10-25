Суд арестовал 70 банковских счетов и 15 квартир по делу экс-полковника Долгих

Суд наложил арест на денежные средства, размещенные на более чем 70 банковских счетах, связанных с уголовным делом в отношении бывшего замначальника управления строительства и расквартирования тыла главного командования внутренних войск МВД России Игоря Долгих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Также суд арестовал около 15 квартир, расположенных в поселении Сосенское. "Продлить до 23 января 2025 года срок наложенного ареста на имущество", - отмечается в материалах. До этого суд наложил арест на около 160 драгоценностей, которые были изъяты по делу Долгих. Речь идет о женских золотых украшениях, которые были найдены при обыске.

Среди них цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги и часы. Адвокат владелицы имущества настаивал на том, что его клиентка не является подозреваемой или обвиняемой, поэтому арест драгоценностей необоснован в рамках уголовного дела. Однако суд согласился с доводами следствия, которое считает, что золотые украшения приобретались за счет средств, полученных преступным путем. По версии следствия, с 2006 по 2017 год Долгих купил шесть объектов недвижимости в многоквартирных домах, возведенных для сотрудников внутренних войск МВД. Полковник скрыл факт покупки, недвижимость он зарегистрировал на свою сестру. На правоохранителя дал показания бизнесмен Обид Ясинов, которого ранее заподозрили в мошенничестве и даче взяток. Проверка выявила несоответствие доходов и расходов полковника.