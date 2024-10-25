Три человека погибли в результате перестрелки на популярном проспекте Рио

Ожесточённая перестрелка между полицейскими и наркоторговцами произошла на главном въезде в Рио-де-Жанейро, в результате погибли трое гражданских лиц, ещё двое получили ранения.

По данным портала G1, инцидент произошёл на проспекте Авенида Бразил, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей.

Отмечается, что под обстрел со стороны фавел в районе Сидаде-Алта, в котором доминирует наркоторговля, попал автобус, который ехал по проспекту.

Многие пассажиры автобусов и автомобилей легли на асфальт, чтобы спрятаться за парапетным ограждением на разделительной полосе и избежать пуль.

Из-за случившегося трассу закрыли для движения на два часа, что привело к многокилометровым пробкам.

Ранее три человека погибли при стрельбе после футбольного матча в США.

Также один человек погиб при стрельбе у Государственного университета Теннесси.