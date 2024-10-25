$96.74+0.10104.51+0.13
Почта

G1: три человека погибли в результате перестрелки полиции и преступников в Рио

Ожесточённая перестрелка между полицейскими и наркоторговцами произошла на главном въезде в Рио-де-Жанейро, в результате погибли трое гражданских лиц, ещё двое получили ранения.

Три человека погибли в результате перестрелки на популярном проспекте Рио
© РИА Новости

По данным портала G1, инцидент произошёл на проспекте Авенида Бразил, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей.

Отмечается, что под обстрел со стороны фавел в районе Сидаде-Алта, в котором доминирует наркоторговля, попал автобус, который ехал по проспекту.

Многие пассажиры автобусов и автомобилей легли на асфальт, чтобы спрятаться за парапетным ограждением на разделительной полосе и избежать пуль.

Из-за случившегося трассу закрыли для движения на два часа, что привело к многокилометровым пробкам.

Ранее три человека погибли при стрельбе после футбольного матча в США.

Также один человек погиб при стрельбе у Государственного университета Теннесси.

Происшествия
1