Три человека обратились в скорую помощь во время беспорядков в Коркине

Три человека самостоятельно обратились в скорую помощь во время беспорядков в Коркине Челябинской области. Об этом в четверг, 24 октября, сообщило ТАСС, ссылаясь на медицинские службы города.

© Вечерняя Москва

— Мы никого не увозили, самообращение было от трех человек, — рассказал собеседник агентства.

В МВД сообщили о задержании второго человека из-за убийства таксистки в Коркине Челябинской области. Полиция передала следователям еще одного человека, который «проверяется на причастность» к преступлению.

В Коркине, где после убийства местной жительницы толпа штурмовала дом предполагаемых злоумышленников, силовики задержали не менее 30 человек. Среди задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской диаспоры.

Штурм дома цыганской диаспоры начался после новости об убийстве местной жительницы — таксистки, в котором подозревают подростков 17 и 19 лет. Женщина была найдена мертвой 23 октября. По данным следствия, ее зарезал молодой человек, которого она подвозила на своей машине. По мнению экс-мужа погибшей, причиной конфликта мог стать отказ женщины выполнить заказ из-за неуважительного поведения пассажиров.

В то же время местные власти сообщили, что ситуация в Коркине находится под контролем. Скопления людей зафиксированы не были, на улицах дежурят сотрудники правоохранительных органов.