Петербуржец получил срок за попытку украсть 13 шоколадок

Житель Санкт-Петербурга отправился в колонию за попытку украсть 13 шоколадок и 2 сковороды. Об этом сообщает городская прокуратура.

Отмечается, что сначала мужчина попытался украсть две бутылки подсолнечного масла из магазина на Краснопутиловской улице. Уже через две недели злоумышленник вновь вернулся на место преступления, чтобы украсть 13 шоколадок, но его задержала охрана. Позже выяснилось, что мужчина также пытался украсть две сковороды, сотейник и кастрюли в магазине на Ленинском проспекте.

Как потом рассказал задержанный, украденное он хотел перепродать. Суд признал мужчину виновным в мелком хищении и приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей, а также году в колонии-поселении.